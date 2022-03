Neuchâtel compte plus de 120 réfugiés ukrainiens

Le canton de Neuchâtel recense actuellement plus de 120 réfugiés ukrainiens, attribués et hébergés dans des foyers privés ou des centres d’accueil. Une cellule de crise a été activée. Une page internet, dédiée à la situation, a aussi été créée.

« L'état-major de conduite consacré à la situation en Ukraine a notamment pour mission d’organiser et de faciliter la coordination des différents services de l’État ainsi que des principaux partenaires concernés », a indiqué mardi le canton. Selon toute vraisemblance, ce dispositif est appelé à durer et s’ajoute à l'état-major de conduite Covid, qui est opérationnel depuis plus de deux ans.

Pour répondre aux questions de la population neuchâteloise et des personnes cherchant protection, une page internet spécifiquement consacrée à la situation en Ukraine et à ses effets a été publiée. La page fournit les adresses de contact et hotlines, décrit les procédures d’accueil et d'enregistrement pour les personnes en provenance d’Ukraine et donne des informations en matière de scolarité ou d’emploi des personnes accueillies. /ATS-fwo