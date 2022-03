Neuchâtel soigne son domaine public

La Commune de Neuchâtel compte 285 km de routes et de trottoirs qu’il s’agit d’entretenir. Le Conseil général l’a bien compris lundi soir puisqu’il a voté pratiquement à l’unanimité une série de crédits visant à assainir le domaine public et le réseau d’eau. Le conseiller communal chargé du dossier Mauro Moruzzi précise que, pour un entretien idéal, il faudrait dépenser 20 millions de francs par année. Dans ce cas, un peu plus de 5,8 millions de francs ont été débloqués, auxquels s’ajoutent 520'000 francs de subventions cantonales. La rue des Parcs, de l’Orée, du Clos-de-Serrières ou encore une partie de l'avenue de la Gare passeront ainsi par la case travaux.

Pour les domaines autoporteurs que sont l’eau et le plan général d’évacuation des eaux, des investissements à hauteur de 14,3 millions de francs sont prévus pour 2022 et 2023. La subvention cantonale atteint ici près de 1,4 million de francs.

Ce vaste rapport portait également sur des mesures de diminution du bruit routier et de mise en conformité des arrêts de bus. Pour répondre à la Loi sur l’égalité pour les handicapés, la Commune de Neuchâtel, comme les autres collectivités publiques, a jusqu’à fin 2023 pour se mettre aux normes. D’ici cette échéance, les autorités prévoient de donner un coup d’accélérateur afin de modifier près de 90 arrêts de bus sur les 193 que compte la Commune.

Le Conseil communal a par ailleurs souhaité apporter une touche plus durable à ces dépenses qui reviennent d’année en année. Une plus grande attention sera portée au choix des matériaux ainsi qu’à l’empreinte carbone des chantiers notamment. /sbe