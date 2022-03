H18 : début des travaux préparatoires repoussé à 2023

Le début des travaux préparatoires du contournement routier de La Chaux-de-Fonds par la H18 a été repoussé à 2023 et les travaux principaux à 2024. Un recours au Tribunal fédéral retarde les étapes encore à franchir.

Le Tribunal fédéral est en train d'examiner « un recours concernant un aspect juridique prétendument lié au décret octroyant le crédit de réalisation de 186 millions de francs approuvé à plus de 77% par le peuple » neuchâtelois en novembre, a déclaré à Keystone-ATS Nicolas Merlotti, ingénieur cantonal. « On espère une décision dans le courant de l'année ».

Une vingtaine de riverains de la rue Numa-Droz, où le trafic devrait fortement augmenter, avaient fait recours au TF pour contester le lien entre la réalisation du contournement et le plan d'aménagement partiel des mobilités de la Ville. D'autres oppositions, dont une collective regroupant environ 60 autres personnes, ont été aussi déposées contre le projet de H18.

« Aucune opposition n’est toutefois aujourd’hui au TF puisque la décision d’approbation du projet, incluant la levée des oppositions non retirées, n’a pas encore été formalisée ni communiquée aux opposants. Ce n’est qu’une fois cette phase enclenchée que les opposants, s’ils le veulent, peuvent faire recours devant les tribunaux », a précisé l'ingénieur cantonal.

Si l'affaire part en justice, cela occasionnera des retards mais Nicolas Merlotti reste confiant sur l'issue du verdict. « L’absence d’oppositions associatives d’intérêt public et le fort soutien politique et populaire au projet nous font espérer » que les tribunaux nous donneront gain de cause. /ATS-gtr