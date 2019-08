H18 : le projet ne fait pas l’unanimité

Le projet de contournement est de La Chaux-de-Fonds ne fait pas que des heureux. Plusieurs oppositions ont été déposées au terme de la procédure de consultation le 8 juillet dernier.

Directement concernés par les travaux ou par le futur tracé de la H18, les habitants de la rue de l’Hôtel-de-Ville, du quartier des Arêtes et des Grandes-Crosettes s’inquiètent des impacts sur le paysage mais aussi de l’augmentation du trafic à venir. Beaucoup s’interrogent également sur la pertinence de creuser un tunnel dont les extrémités sont toutes deux prévues à l’intérieur de la ville et non dans sa périphérie. Frédéric Hainard, un des mandataires des opposants :