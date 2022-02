Le Corbak Festival 2022 dévoile sa programmation complète

Le Corbak Festival se dévoile au complet. Les noms de Maxime Le Forestier, Stéphane Eicher et Emilie Zoé notamment avaient déjà été dévoilés par les organisateurs de l'évènement à La Chaux-du-Milieu prévu du 2 au 4 juin prochains. La programmation finale est désormais connue. Les festivaliers se retrouveront Outre-Manche avec Rover, Pauline Rambeau de Baralon, alias P.R2B les emmènera sur sa galaxie, un univers unique aux textes musclés. Puis ils embarqueront pour une croisière entre le Havre et les Antilles avec le trio caribéen Delgres.

En plus de sa salle de concerts, Corbak Festival proposera cette année un grand espace OFF, accessible à tous, gratuitement. Il sera ouvert durant les trois jours du festival, de 17h00 à 2h00. Zone de détente, de rencontre et de restauration, l’espace OFF proposera également de la musique, avec notamment le groupe Les Ptits Chats, surnommé Human Jukebox, la Fanfare balkanique illimitée FBI et le DJ fribourgeois The JB. Cette année, le festival des enfants CORBAK’IDS se tiendra le samedi 2 juin de 14h à 17h30. Le concept artistique est en cours d’élaboration et sera dévoilé très prochainement. /comm-cer