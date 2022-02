150 ans et un nouveau cap pour la LNM

Les temps forts de ces festivités seront l’organisation de plusieurs spectacles en sons et en lumières au large des ports de quatre localités. Le coup d’envoi sera donné avec Neuchâtel le 8 avril, puis Yverdon-les-Bains le 13 mai, Estavayer-le-Lac le 8 juillet et Morat le 16 septembre. Une troupe italienne a élaboré le spectacle sur le thème des relations entre l’homme et la nature, clin d’œil à la correction des eaux du Jura qui a permis à la société de développer ses activités. Un tel programme est une manière d’ouvrir la porte à plus de collaborations entre les régions. Stéphane Moret, directeur de Morat Tourisme et administrateur de la LNM :