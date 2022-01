Le Carnavallon déménage à la Fleurisia

Le Carnavallon mijote sa 44e cuvée. Les organisateurs annoncent quelques aménagements. Les festivités se tiendront à la salle Fleurisia et non plus à la patinoire. Autre nouveauté : les billets d’accès seront disponibles en prélocation uniquement. La manifestation se tiendra du vendredi soir 22 avril au dimanche 24 avril à 5 heures du matin à Fleurier. /com-aju