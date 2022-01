Des technologies neuchâteloises présentées à Las Vegas

Le CSEM présente ses nouvelles technologies au Consumer Electronics Show (CES). C'est la 8ème anné consécutive que le Centre suisse d’électronique et de microtechnique, basé à Neuchâtel, y participe.



L’année dernière, ce salon grand public avait eu lieu entièrement sur internet. Pour cette édition, une solution hybride a été trouvée. En 2020, 4'500 participants y avaient exposé leurs robots, voitures et autres appareils connectés gonflés à l’intelligence artificielle. Ils sont moitié moins en 2022. Les grandes entreprises (comme Amazon, Microsoft, Intel, BMW, ou encore General Motors) ont été les premières à se retirer ou à réduire leur présence de l'événement.

Devant le centre de congrès, l'immense espace d'ordinaire occupé par la tente de Google est resté vide, tout comme de nombreux stands lors des avant-premières réservées à la presse.



« Malgré les retraits très médiatisés de quelques exposants, nous en avons plus de 2'200 (...) et tous comptent sur nous pour avancer. Parce que ces entreprises ont besoin d'investisseurs et de partenaires », a déclaré à l’AFP Steve Koenig, vice-président de la Consumer Technology Association (CTA), qui organise l'événement.

Parmi les participants qui ont fait le déplacement malgré la situation sanitaire, on retrouve le CSEM. Alain-Serge Porret est directeur du département des systèmes intégrés et sans fils au sein de l'institution :