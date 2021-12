La Chaux-de-Fonds : le nouveau parking des Forains se dévoile

La Chaux-de-Fonds devrait compter à l’avenir un nouveau parking couvert, Le parking des Forains sera le premier situé à l’Est de la Métropole horlogère. Sa construction est mise à l’enquête publique depuis vendredi dernier par la Ville de La Chaux-de-Fonds. Selon le dossier, les travaux pourraient commencer dans le courant de l’année 2022.





Une volonté de la Ville et une demande du TCS

La réalisation de cette infrastructure était l’une des conditions convenues par la Ville et le TCS pour que l'organisation retire son référendum contre la place du marché piétonne. L’accord avait été annoncé l’hiver dernier. La solution d’un parking sous la place du marché ayant été analysée comme trop coûteuse et problématique au niveau du trafic engendré, c’est donc la variante sur la place des Forains qui a été retenue.





Un parking sur trois niveaux et hors sol

Le projet mis à l’enquête a été imaginé par le bureau d’architecture Evard à La Chaux-de-Fonds. Il propose un bâtiment sur trois niveaux, un rez-de-chaussée et deux étages, avec des parois ouvertes laissant entrer la lumière et l’air. Parmi les 455 places prévues, 50 seront liées à un horodateur, pour compenser une partie des places supprimées à la place du marché, 80 seront disponibles à la location et le reste sera réservé aux pendulaires en tant que parking d’échange, ce qui triplera la capacité actuelle pour cette catégorie de véhicules. L’information figure dans le rapport sur le réaménagement de la rue de la Ronde, également mis à l'enquête publique, qui sera réaménagée en zone piétonne sur son tronçon ouest et en zone de rencontre sur sa partie est. Le coût du projet de parking est lui estimé à 9’750'000 francs, selon un montant figurant sur les plans.





Une place des Forains qui n’en est plus une

Réaliser ce parking est un choix politique lié à la mobilité et au contournement H18, mais qui n’est pas sans conséquence. Il condamne en effet les forains à déménager. Interrogé ce printemps sur nos ondes, le conseiller communal Patrick Herrmann annonçait que des solutions étaient en cours de réflexion, comme celle d’installer les manèges sur le terrain de l’ancienne gare aux marchandises. La place du marché est aussi envisagée, même si dans ce cas, l'installation des forains dépendra des aménagements qui seront choisis pour la zone piétonne. /lre