La Grande Béroche augmente sa taxe de base sur les déchets

Avec cette hausse de la taxe de base sur les déchets, La Grande Béroche couvre ses frais et revient ainsi dans la légalité, puisque le domaine des déchets doit être autoporteur. Celui-ci s’appuie aussi sur la taxe au sac et sur une part d’impôt. La Commune indique que la gestion des déchets coûte environ 1,1 million de francs par an.

Le Conseil communal planche désormais sur un autre moyen de récolter les déchets verts pour limiter les mauvaises surprises. Le conseiller communal Maxime Rognon :