La Chaux-de-Fonds dans le rouge

Le budget 2022 de la Ville de La Chaux-de-Fonds de nouveau dans le rouge. Le Conseil communal a annoncé mercredi matin que le déficit prévu se monte à 14,3 millions de francs pour l’exercice à venir. La Métropole horlogère a dû aussi puiser à hauteur de 1,9 million de francs dans la réserve de politique conjoncturelle pour arriver à ce résultat.

Si les charges sont maîtrisées, ce sont surtout les recettes fiscales qui mettent à mal les finances de la Ville. En effet, il y a 10 ans, La Chaux-de-Fonds percevait annuellement 18 millions en plus, soit une somme qui manque cruellement à l'heure de faire le budget. Néanmoins, les effets de la réforme fiscale décidée par le Canton commencent à se stabiliser. Selon l'exécutif, les recettes de l'impôt des personnes physiques ne devraient plus baisser dans l'immédiat.







Charges de centre et charges géotopographiques



Pour compenser une partie de cette baisse des recettes fiscales, la Ville estime - à l'instar de Neuchâtel et du Locle - qu'elle devrait recevoir des compensations liées aux charges de « centre ». Selon le Conseil communal, les offres sportives, culturelles et simplement les infrastructures dont bénéficie la population non résidente coûtent un certain prix et sont en train de plomber les finances des grandes villes.