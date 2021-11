Les CFF créent des liaisons supplémentaires

Plus d’offres de la part des CFF. Les voyages internationaux seront plus rapides et davantage de trains à deux niveaux circuleront en Suisse romande.

La demande en trafic régional et grandes lignes reprend, se réjouissent les CFF lundi dans un communiqué. Bien que que le taux d'occupation des trains soit actuellement encore inférieur au niveau de 2019, la compagnie ferroviaire est convaincue que les déplacements respectueux du climat et sans embouteillages deviendront encore plus importants à l'avenir.

Avec l'horaire 2022, dès le 12 décembre prochain, jusqu'à une vingtaine de liaisons quotidiennes seront assurées sur la ligne du Simplon (Lausanne-Brigue) par des trains duplex (IC2000), contre une douzaine en 2021. Ces convois duplex permettent d’augmenter la capacité en places assises jusqu’à 30% par rapport aux trains standards.

Sur le RER Fribourg, les TPF, dans le cadre de leur collaboration avec les CFF, reprendront la ligne S40 (Romont-Fribourg), qui sera prolongée sur la ligne S20 (Fribourg–Neuchâtel), et S21 (Fribourg-Anet). Les trains sur la partie Romont–Fribourg prendront la dénomination S20 ou S21 à la place de S40. Ainsi, les clients pourront disposer d’une connexion directe, sans changement de train, entre Romont et Neuchâtel/Anet.

Et dans les Montagnes neuchâteloises, la nouvelle halte régionale Les Forges, entre la Chaux-de-Fonds et Le Locle, sera mise en service en décembre.

La liaison RegioExpress St-Maurice–Annemasse sera prolongée à l'heure de pointe jusqu’à Sion (au départ de Sion à 6h37 le matin et au départ de Lausanne à 17h11 le soir).

Le train IC5 Genève–Zurich–St. Gall est prolongé toutes les heures jusqu’à Rorschach, à l'exception d’une liaison du lundi au vendredi, qui nécessite un changement à St-Gall.

Enfin, grâce à la coopération entre la Südostbahn SOB et les CFF, la ligne IR35 « Aare Linth » offre désormais une liaison directe de Berne à Coire via Berthoud–Zurich–Ziegelbrücke.





Amsterdam, Munich, Milan

A partir du 12 décembre, les CFF, en coopération avec l'autrichienne ÖBB, exploiteront un service quotidien Nightjet avec des voitures-lits et des voitures-couchettes de Zurich à Amsterdam via Bâle et Cologne. Ce train partira de Zurich à 21h59 et de Bâle à 23h13 pour arriver à Amsterdam à 9h01. Dans le sens inverse, il part d’Amsterdam à 20h30 et arrive à Bâle CFF à 6h20 et à Zurich à 08h05.

Sous réserve de l'obtention en temps voulu des autorisations d’exploitation, la durée du trajet des trains EuroCity entre Zurich et Munich sera réduite d’une demi-heure, passant à 3h30 pour trois des six liaisons. A partir du printemps 2022, tous les trains EC circuleront entre Zurich et Munich en 3h30.

Sur la ligne Bâle–Berne–Brigue-Milan Centrale, un EuroCity supplémentaire par direction circulera quotidiennement (Bâle CFF, départ à 10h28/Milan Centrale, départ à 15h20).





RER Vaud jusqu'à Bex

L'offre se développe également au niveau régional. Le RER Vaud desservira la gare de Bex, tout juste rénovée, en plus du Regio Express. L'offre pour les voyageurs passe ainsi à deux trains par heure de et vers Lausanne.

A partir du 7 août 2022, les liaisons du RER Vaud entre Lausanne et la Vallée de Joux se feront sans changement de train, grâce au rebroussement au Day, rendu possible par la transformation de la gare. Les clients voyageant entre la Vallée de Joux et Lausanne profiteront ainsi de liaisons directes toutes les heures.

Afin d’augmenter le nombre de places assises, de nouveaux trains seront mis en service sur le RER Vaud : ainsi, trois rames duplex (au lieu d’une actuellement) circuleront sur les lignes S1 et S5. /ATS-tbu