RHT : une majorité d’entreprises neuchâteloises satisfaites

Le service de l’emploi du Canton de Neuchâtel (SEMP) n’a pas chômé entre les printemps 2020 et 2021. Durant cette période, il a reçu plus de 10'000 préavis de réduction de l’horaire de travail, la fameuse RHT. C’est 100 fois plus que lors d’une année dite normale.

Ces chiffres ont été communiqués en lien avec une enquête de satisfaction des entreprises neuchâteloises à propos du processus de demande de RHT. Les résultats sont jugés très positifs. Près de 88 % des personnes morales qui ont participé au sondage se disent satisfaites ou très satisfaites.

Jusqu’au 31 août 2021, ce sont près de 460 millions de francs, presque un demi-milliard, qui ont été distribués par le biais de la RHT par les caisses de chômage.

Afin de répondre aux besoins urgents des entreprises de la région, le service de l’emploi a fait passer le délai de traitement des demandes à 4 jours contre 10 habituellement. Toutefois, certains secteurs d’activité pour lesquels l’outil de la RHT n’est pas adapté ont connu un délai usuel.

Dans son communiqué, le SEMP rappelle que cet outil de maintien de l’emploi est particulièrement important en regard du tissu industriel neuchâtelois particulièrement sensible à la conjoncture. Et le service de conclure que « la RTH a permis de contenir le taux de chômage et de prévenir les failles. »

Parmi les pistes d’amélioration proposées par les entreprises qui ont répondu à l’enquête, il y a l’accessibilité et la clarté de l’information. L’occasion pour le Conseil d’Etat de réaffirmer son intention de veiller à ce que le langage administratif n’alourdisse pas les procédures. /comm-cwi