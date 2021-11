Trois lauréats se partagent le prix CSEM Digital Journey 2021

Trois entreprises bénéficieront du soutien du Centre suisse d’électronique et de microtechnique basé à Neuchâtel. Le Prix CSEM Digital Journey 2021 revient d’une part à Digitel SA et d’autre part à la candidature commune de Sucre Suisse et de Salines Suisse. Les deux entités recevront chacune 100'000 francs et pourront s’appuyer sur les compétences du CSEM.

Digitel SA entend réduire la consommation d’énergie de 5 à 10% d’installations frigorifiques utilisées par la grande distribution, l’hôtellerie ou encore l’industrie.

Sucre Suisse et Salines Suisse cherchent quant à elles à « utiliser l’intelligence artificielle pour prédire les défaillances dans leurs pompes industrielles », selon un communiqué paru lundi. La première assure la transformation de quelque 10'000 tonnes de betteraves par jour tandis que la seconde extrait jusqu’à 600'000 tonnes de sel par année. /comm-sbe