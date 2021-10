Remettre le pied à l’étrier des soins infirmiers

La Haute Ecole Arc Santé innove face à la pénurie de soignants. Elle a annoncé mardi à Delémont le lancement d’un programme de réintégration des infirmières et infirmiers. Cette formation individualisée s’adresse aux professionnels qui ont interrompu leur carrière et qui souhaitent revenir dans le monde des soins. Cette démarche est menée en collaboration avec l’Association suisse des infirmiers et infirmières section Neuchâtel/Jura, les cantons BEJUNE et diverses institutions partenaires.

« On n’oublie pas le métier, mais le métier évolue ». C’est sur ce principe que la HE-Arc Santé met sur pied ce cursus spécifique. Ce dernier doit permettre une actualisation des connaissances et un développement des compétences. « Ce programme se compose d'un bilan de compétences de chaque participant, de cours théoriques et pratiques, d'un stage de trois semaines et d'un système de mentorat », explique la cheffe de projet Isabelle Gindrat.