Le vaccin contre le Covid-19 renforce l’immunité des Neuchâtelois

Le vaccin accentue l’immunité collective des Neuchâtelois face au Covid-19. Menée depuis un an dans le canton, l’étude Corona Immunitas montre que près de huit habitants sur dix possèdent des anticorps contre le virus, indique ce jeudi la cellule de communication ORCCAN.

Chez les 20-64 ans, le taux d’immunité collective s’élève à 75% et atteint 93% chez les 65 ans et plus. Dans cette dernière tranche d’âge, la progression importante de ce taux « repose majoritairement sur la vaccination », précise le communiqué. « La vaccination induit une réponse immunitaire plus forte et plus protectrice que l’infection naturelle par le virus », indique ORCCAN.

Par ailleurs, la proportion d’adultes avec des anticorps a connu une forte hausse en une année. Situé à 4,9% en septembre 2020, il était de 22% en mars 2021.

Lors de cette étude, la détection des anticorps a été déterminée par des prises de sang entre le 2 juillet et le 24 août 2021 sur 562 volontaires de plus de 20 ans. L’étude Corona Immunitas, menée par le Service cantonal de la santé publique, est coordoné par la Swiss School of Public Health et regroupe 40 études effectuées par une quinzaine d’universités et organisations de santé en Suisse. /comm-gtr