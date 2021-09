Les tests salivaires gratuits débarquent à l’Université de Neuchâtel

L’Université de Neuchâtel a annoncé mercredi la mise en place de tests salivaires gratuits destinés à toute sa communauté universitaire. Les personnes ne disposant pas d’un certificat Covid pourront ainsi accéder au campus neuchâtelois sans réaliser de test antigénique à chaque venue.

Le sésame obtenu en cas de test négatif n’est pas officiel et ne permettra pas d’accéder aux lieux et événements de la vie courante en-dehors de l’UniNE. Il ne donnera accès qu’aux salles de classe, bibliothèques et salles communes, mais pas aux salles de sport ou aux conférences qui demandent un certificat délivré par la Confédération. L’attestation reçue sera valable pour une durée d’une semaine.

Si un seul cas positif au coronavirus est détecté lors d’une série de tests, l’ensemble du groupe (ou « pool ») de personnes testées en même temps n’aura pas accès aux infrastructures. Chacun sera invité à réaliser un test antigénique à titre personnel pour confirmer ou infirmer sa positivité.

Le rectorat évoque répondre « à une demande réitérée de la communauté, en particulier des étudiantes et des étudiants ainsi que des associations qui les représentent. » L’UniNE se calque donc sur les modèles des Universités de Lausanne, de Genève et de l’EPFL, qui avaient opté pour ces tests gratuits dès début septembre. /lmi