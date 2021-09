Assurance-maladie : deuxième année consécutive de baisse

Pour la deuxième année de suite, les primes d’assurance-maladie baisseront dans le canton de Neuchâtel. En 2022, elles connaîtront une très légère baisse de 0,1%. La prime moyenne des adultes (incl. franchises à option et modèles) de l'assurance obligatoire des soins connaîtra une baisse de 50 centimes par mois (-0,1%) et atteindra 424,80 francs. La prime des jeunes adultes baissera en moyenne de 2,70 francs (-0.9%) par mois et atteindra 295 francs et celle des enfants sera identique en moyenne à 2021 et s'élèvera à 109,80 francs. /comm-rgi