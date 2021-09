Le Conseil fédéral veut prolonger la gratuité des tests

On assure ainsi aux personnes qui ont besoin d'un peu plus de temps pour se décider à se faire vacciner de ne pas supporter des coûts à cause de l'extension de l'obligation du pass Covid. Le gouvernement met en consultation cette proposition aux cantons, aux partenaires sociaux et aux autres milieux concernés jusqu'au 28 septembre. Il prendra une décision définitive lors de sa séance du 1er octobre.

Afin de laisser du temps à la consultation et pour soutenir la hausse des vaccinations, le Conseil fédéral a aussi décidé de prolonger jusqu'au 10 octobre la gratuité des tests rapides antigéniques pour tout le monde, y compris ceux effectués pour obtenir un certificat Covid, qui devait se terminer initialement le 1er octobre.





280 millions

Les discussions au sein du gouvernement ont été « approfondies », reconnaît-il. Mais il reste d'avis que ce n'est pas à la collectivité de financer les coûts des tests pour des personnes qui ne veulent pas se faire vacciner.

Les coûts des tests liés à l'introduction du certificat Covid et la prolongation de la gratuité des tests au 10 octobre font grimper la facture à 160 millions de francs, estime le gouvernement. Auxquels s'ajouteront 120 millions de francs pour les tests gratuits pour les personnes ayant reçu une première dose de vaccin d'ici fin novembre.

La semaine dernière, 600'000 tests ont été effectués pour des certificats Covid. Pendant la saison froide, ce nombre devrait passer à 1 million par semaine. Si le financement du test était prolongé indéfiniment, il en résulterait environ 47 millions de francs par semaine à la charge de la Confédération.

Fin août, le Conseil fédéral avait annoncé mettre fin à la gratuité des tests au 1er octobre. Presque tous les partis avaient dans un premier temps soutenu la décision du gouvernement. Mais après l'annonce, l'UDC, le PS et le Centre ont retourné leur veste et exigé le maintien de la gratuité, au même titre que les Verts. Seul le PLR soutenait encore le gouvernement sur ce sujet. /ATS-gtr