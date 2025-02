La potentielle fin de l'adoption internationale divise les professionnels du secteur

Le chef du service précise qu’un « argument colonialiste » a longtemps prévalu, selon lequel les enfants seraient mieux en Suisse grâce à son système éducatif, financier et sanitaire. « Vu avec cette simple lunette, c’est vrai, mais avec un peu de recul, cela ne suffit plus », ajoute-t-il. Il estime que la Convention relative aux droits de l’enfant nécessite d’adopter une perspective plus large, en reconnaissant que l’équilibre de l’enfant ne repose pas uniquement sur des facteurs matériels, mais aussi sur des éléments immatériels, tels que le lien biologique avec sa famille et ses racines, qui doivent désormais être pris en compte.