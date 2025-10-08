Indemnités pour le chômage partiel prolongées jusqu'à deux ans

La durée maximale de perception des RHT est prolongée à 24 mois. Le Conseil fédéral allonge la durée du chômage partiel de six mois jusqu'au 31 juillet 2026. Le Conseil fédéral décidera d'une éventuelle nouvelle prolongation au printemps prochain, précise-t-il dans un communiqué.

Lors de la dernière session, le Parlement a très largement approuvé un projet issu de ses rangs donnant au Conseil fédéral la possibilité de prolonger la durée maximale de perception des indemnités en cas de chômage partiel à 24 mois, contre 18 actuellement.

L’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux ainsi que l’industrie horlogère sont parmi les plus impactées par la conjoncture actuelle, constate le gouvernement. Et d'ajouter que la prolongation de la durée des indemnités offrira aux entreprises une "précieuse sécurité de planification".

Ces six mois supplémentaires leur permettront de s’adapter à la situation économique difficile, en trouvant par exemple de nouvelles opportunités commerciales et de nouveaux débouchés. Il s'agit aussi d’éviter des licenciements et de permettre aux entreprises de conserver leur personnel en cas d’arrêt de travail ponctuel, explique le Conseil fédéral. /ATS