Équations complexes au Palais fédéral

La session d’hiver des chambres fédérales s’ouvre lundi à Berne. Elle est marquée par le budget 2023 de la Confédération, mais aussi et surtout par l’élection de deux membres au Conseil fédéral. Le Parlement va élire les successeurs de l’UDC Ueli Maurer et de la socialiste Simonetta Sommaruga. Dans la Matinale RTN vendredi, notre correspondant au Palais fédéral Serge Jubin était en direct pour mettre en perspective les enjeux de ce scrutin à géométrie variable.

Une double élection qui a lieu le 7 décembre. Et selon Serge Jubin, le grand public se fait parfois de fausses idées sur les véritables critères qui président aux choix des élus du législatif fédéral. « On entend des voix à gauche qui appellent à ne pas élire Albert Rösti parce qu’il défendrait le lobby du pétrole, et bien sachez que ça n’a aucune influence sur le Parlement », précise-t-il. Selon lui, « La seule question qui s’y pose, notamment concernant l’UDC, c’est de savoir si on peut priver la toute puissante Zurich et son UDC d’une place au Conseil fédéral. »





A la recherche du profil idéal

Par ailleurs, concernant la succession de la socialiste Simonetta Sommaruga, la question est selon lui de savoir si son groupe parlementaire juge absolument nécessaire d’élire forcément une Suisse alémanique. L’équilibre des cantons a également son importance, à l’échelle des deux scrutins : si c’est Albert Rösti qui est élu côté UDC, la candidate bernoise Evi Allemann a moins de chance de l’emporter.

Notre expert relève également que certains, sous la Coupole, spéculent sur un possible départ d’Alain Berset et Guy Parmelin lors de la prochaine législature. Pour lui, « Certains parlementaires y pensent déjà et pourraient voter en conséquence. » Enfin, la question de la répartition des départements, associée à celle des profils des candidats, pourrait jouer un rôle déterminant.