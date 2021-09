Découvertes au cœur de l'horlogerie

Pour son 10e anniversaire, la Biennale du patrimoine horloger voit plus grand. La manifestation, qui s’étend sur 6 jours et élargi son aire géographique jusqu’à Saint-Imier, englobe la 25e édition des Journées internationales du marketing horloger et s’offre un concert de Hugh Coltman.

C’est une table-ronde « Savoir-faire horloger et sa transmission : la restauration » qui ouvrira les feux de cette 10e Biennale, le 2 novembre au Club 44 de La Chaux-de-Fonds. Suivra, le 3 novembre, l’inauguration des nouveaux locaux du Centre d’apprentissage de l’Arc Jurassien (CAAJ) et des portes ouvertes.

La 25e édition des Journées internationales du marketing horloger (JIMH) se tiendra au théâtre de l’Heure bleue le 4 novembre en présence du Conseiller fédéral Alain Berset. Le thème de cette année est tout trouvé après plus d’une année et demi de pandémie et de restrictions en tous genre. Laetitia Vifian Benoit, présidente des JIMH :