Avant les vendanges : des vignerons sur les rotules et un retour à la normale

On s’était presque habitués à ce que les vendanges débutent au mois de septembre et soient très prolifiques en quantité. Mais cette année, les nombreux jours de pluie ont eu deux effets : D'abord, retarder les vendanges jusqu’à début octobre puisque le soleil permet au raisin d’atteindre le bon taux de sucre. Et ensuite, favoriser la prolifération de champignons, en particulier du mildiou cette année, et ainsi donner du travail à ne plus savoir qu’en faire aux vignerons.





Retour à la normalité

Il s’agit en fait d’un retour à la normale après deux années exceptionnellement ensoleillées. Le nombre de jours de soleil est comparable à la moyenne de ces 20 dernières années.