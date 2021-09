Les Parlements des jeunes demandent un accès égalitaire à l’éducation

Les Parlements des jeunes des villes de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et du Locle veulent un accès égalitaire à l’éducation. Les représentants de la jeunesse s’inquiètent de l’extension du certificat Covid aux universités, aux hautes écoles et aux bibliothèques. Ils demandent au Conseil d’État neuchâtelois de maintenir la gratuité des tests rapides pour le monde étudiant et d’augmenter les possibilités de tests dans les lieux d’enseignement supérieur. /comm-sbe