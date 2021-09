Accidents en pagaille

La journée de mercredi a été marquée par un nombre inhabituellement élevé d’accidents de la route dans le canton de Neuchâtel. Aux alentours de 8h, en descendant les gorges du Seyon, un véhicule a heurté la paroi rocheuse à deux reprises : à l’avant, puis à l’arrière. L’intervention a perturbé le trafic.

Vers 9h30, une voiture et un véhicule de livraison sont entrés en collision sur l’autoroute A5 à Serrières. Blessés, les conducteurs des véhicules ont été conduits à l’hôpital. L’autoroute a été fermée pour les besoins du constat et du nettoyage de la chaussée.

Dans la tranchée couverte d’Auvernier direction Bienne, une voiture a percuté deux autres véhicules vers 11h15. L’autoroute a été fermée le temps de l’intervention.

Un motard a chuté vers 15h15 dans le virage de la bretelle d’entrée Maladière à Neuchâtel en direction de Lausanne. Il a été légèrement blessé.

Vers 16h50, nouvel accident dans la même bretelle d’entrée. Une voiture a heurté un mur avant de s’immobiliser sur la bande d’arrêt d’urgence. L’entrée de l’autoroute a été fermée pour dresser le constat.

Sur la N20 en direction de La Chaux-de-Fonds, à la sortie de la tranchée couverte des Hauts-Geneveys, une voiture en a percuté une autre, qui était à l’arrêt. Le premier véhicule a fait un tête-à-queue et a terminé sa course vingt mètres plus loin. Blessés, le conducteur du second véhicule et une passagère ont été transportés à l’hôpital. La N20 a été fermée pendant deux heures pour les besoins du constat.

Vers 21h30, sur l’A5, avant la sortie de Thielle, une automobile est entrée en collision avec une autre pendant une manœuvre de dépassement. Blessée, la conductrice a été conduite à Pourtalès. L’autoroute a été fermée à la circulation entre Marin et Cornaux pour nettoyer la chaussée et dresser le constat. /comm-jhi