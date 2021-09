Le Théâtre du Passage, personnage et décor d’un spectacle anniversaire

Regarder les lieux différemment. C’est avec cette ligne directrice qu’a été créé le spectacle visant à célébrer les 20 ans du Théâtre du Passage à Neuchâtel, inauguré en novembre 2000. Vingt ans de Passage ! est joué depuis jeudi dernier et sera redonné en fin de semaine, de jeudi à dimanche.

Trois artistes neuchâtelois portent cette création : la comédienne Émilie Blaser, l’écrivaine Odile Cornuz et le musicien Raphaël Weber, le Dr Wheels des Rambling Wheels. Le trio entraîne le public dans les couloirs généralement inaccessibles du théâtre qui devient à la fois personnage et décor. Il appelle les spectateurs à prendre conscience des matières qui façonnent le lieu, de son histoire et des multiples voix qui ont résonné entre ses murs. Émilie Blaser n’en est pas à son coup d’essai dans le domaine. La comédienne explore depuis 2011 les liens entre théâtre et architecture.

Reportage au cœur du spectacle aux côtés d’Émilie Blaser et d’Odile Cornuz :