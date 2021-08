Les trams neuchâtelois : lien musical entre les communes fusionnées

Mettre en musique des images d’archives pour mieux comprendre le présent, en l’occurrence la fusion des quatre communes de la région neuchâteloise. C’est le but que se sont donnés l’Association le Péristyle, qui promeut la musique classique, et le compositeur neuchâtelois Bertrand Roulet. Ils présentent dès vendredi leur ciné-concert : Neuchâtel au temps des Trams.





Les trams, ce lien entre les communes

Au programme : une composition originale interprétée en direct par Bertrand Roulet, qui accompagne une sélection de films et reportages d’archive du 20e siècle. Les trams sillonnaient alors le Littoral et constituaient un lien socio-économique entre Corcelles-Cormondrèche, Peseux, Valangin et Neuchâtel. Pour la présidente de l'association de promotion de la musique classique, Anne de Chambrier, il s'agit « d'organiser un événement culturel spécial et original pour célébrer la fusion des quatre communes en 2021 ».

La première représentation aura lieu dans le château de Cormondrèche, puis le spectacle se déplacera dimanche à l’emblématique Hangar des trams à Neuchâtel, prêté pour l’occasion par la compagnie TransN. Deux dates sont prévues les 25 et 26 septembre à la Salle de spectacle de Peseux et au Château de Valangin.





Mettre en musique le passé

Pour Bertrand Roulet, faire revivre en musique une époque et les trams qui sillonnaient la région neuchâteloise n’a pas été une mince affaire. Il a voulu retranscrire son ressenti à la vision de ces images d’archives d’une autre époque.

De la vie rurale du début du siècle passé à l’animation de la place Pury, en passant par les pantalons « pattes d’eph » et les trams « grinçants » dans les années 1970, à ses yeux, tout a pu trouver une musicalité et un rythme teintés de romantisme nostalgique.

Des représentations auront lieu dans chacune des quatre communes fusionnées pour signifier qu’un lien unissait déjà Corcelles-Cormondrèche, Peseux, Valangin et Neuchâtel par le passé.