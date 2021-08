« Il n’y a pas de discrimination avec le pass sanitaire »

Rappelons que Mélanie Lévy a été nommée co-directrice de l’Institut du droit de la santé à l’Université de Neuchâtel au 1er août. Dans un nouveau type d’organisation « horizontal », elle travaillera avec les professeures Anne-Sylvie Dupont, Sabrina Burgat et Sandra Hotz. Leur objectif sera de développer encore plus le domaine du droit de la santé et son penchant digital. /mde-sca