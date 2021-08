RHNe : certificat Covid pour les visiteurs à partir du 1er septembre

Un certificat Covid-19 et une pièce d’identité seront requis à partir du 1er septembre pour les visiteurs du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe). Les collaborateurs non vaccinés ou non immunisés devront pour leur part être dépistés une fois par semaine.

Le RHNe, qui réunit principalement les hôpitaux de soins aigus de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, motive sa décision en se fondant sur sa mission de garantir la sécurité des patients, des visiteurs et de ses collaborateurs. Pour les patients, le certificat Covid-19 ne sera pas exigé, a précisé mardi le réseau.

La mesure répond à la recrudescence du nombre de cas en lien avec le variant delta, poursuit le communiqué. Visiteurs, accompagnants et fournisseurs devront présenter un certificat accompagné d’une pièce d’identité pour accéder aux sites. Un seul accompagnant par patient sera autorisé. Les contrôles aux entrées seront systématiques.





75% du personnel vacciné

Les collaborateurs non vaccinés ou non immunisés devront de leur côté se faire dépister hebdomadairement. Jusqu'à ce mardi, jour du lancement de la quatrième campagne de vaccination interne, plus de 75% d'entre eux étaient immunisés. La prise en charge des coûts des dépistages suivra les ordonnances et directives du Conseil fédéral.

En cas de quarantaine contact, la rémunération est indemnisée à hauteur de 80% du salaire assuré par les allocations pertes de gain (APG), conformément à l’ordonnance sur les pertes de gain Covid-19. Les enfants de moins de 12 ans, non éligibles pour le certificat Covid, ne pourront pas faire de visite à des proches hospitalisés. /ats-vre