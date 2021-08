Ils dopent la lutte contre les parasites

Basée à St-Blaise, la société INVENesis a mis au point une plateforme de test révolutionnaire. Celle-ci permet d’accélérer la recherche de nouveaux traitements antiparasitaires. Chez les animaux domestiques et dans les élevages, les vers nématodes et d’autres parasites développent une résistance toujours plus efficace contre les médicaments. Grâce à ce nouveau système, les tests en laboratoire ressemblent davantage au fonctionnement réel de l’organisme des animaux, ce qui permet des recherches mieux ciblées et plus efficaces.

INVENesis est associée au CSEM à Neuchâtel, ainsi qu’à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, en France. /comm-jhi