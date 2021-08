Le public au rendez-vous des Atolls

Joli succès pour les Atolls 2021. La manifestation chaux-de-fonnière a attiré 14'000 personnes en sept jours et deux weekends, malgré la météo maussade et le contexte sanitaire. L’événement mis en place par la Plage des Six Pompes a permis au public de retrouver le contact avec les artistes de rue.

Un retour bénéfique puisque les visiteurs ont été deux à trois fois plus généreux que lors des dernières éditions de la Plage, selon son co-directeur Manu Moser. Un constat fait alors que les artistes sont payés au chapeau.