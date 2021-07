Navigation de nuit autorisée sur les lacs de Neuchâtel et de Morat

La décrue des lacs de Neuchâtel et de Morat permet la levée de l’interdiction de navigation de nuit à partir de samedi à 6h00. Les eaux continueront vraisemblablement de baisser encore au cours des prochaines semaines.

Suite à la baisse régulière du niveau des deux lacs, la situation n’est désormais plus considérée comme critique, ont fait savoir vendredi les cantons de Fribourg et de Vaud. Par ailleurs, la navigation dans le canal de la Broye, qui relie les plans d'eau, est à nouveau limitée comme d’ordinaire à 15 km/h.

Navigateurs et plaisanciers sont aussi appelés à rester vigilants et à faire preuve d'une grande prudence, précise le communiqué. L'avertissement fait référence notamment au bois flottant et aux obstacles proches des rives encore immergées. Neuchâtel, Vaud et Fribourg agissent de concert pour gérer la situation.

Les usagers des lacs sont aussi invités à naviguer de manière à générer le moins de vagues possible. Dans les zones riveraines intérieures et extérieures (jusqu’à 300 m du bord), la navigation doit se faire principalement pour accoster, partir ou stationner, tout en respectant la vitesse maximale de 10km/h. /ats-vre