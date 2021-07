Vers une régulation plus stricte de la mobilité au Creux-du-Van

Le chaos qui règne parfois aux abords du cirque rocheux du Creux-du-Van en haute saison pourrait bientôt être une affaire du passé. Les différentes collectivités publiques qui se partagent le périmètre du site ont récemment créé un comité de pilotage. Les cantons de Neuchâtel et de Vaud, Tourisme neuchâtelois, l’Association pour le développement du Nord vaudois, ainsi que les communes de Val-de-Travers, de Rochefort, de La Grande-Béroche et de Provence se sont mis autour de la table pour se pencher sur les questions de mobilité. Le plan d’affectation cantonal côté neuchâtelois et la décision de classement côté vaudois n’intégraient pas cette problématique





Une étude commandée

Val-de-Travers avait pris les devants début 2020 en créant des parkings payants dans le village de Noiraigue, après l'acceptation d’un crédit par le Conseil général. Mais d’autres questions restent en suspens. Il est par exemple toujours possible de rejoindre la Ferme Robert ou le Soliat en voiture et de s’y parquer gratuitement. L’offre en transports publics est aussi limitée. Il n’est pas possible d'accéder au sommet du cirque rocheux en bus, que ce soit du côté Val-de-Travers ou depuis le versant Grande-Béroche. Il a donc été décidé de commander une étude, comme l'explique le conseiller communal de Val-de-Travers Frédéric Mairy :