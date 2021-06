La P’tite vadrouille : Hicham Laïmina

On prend la planche en direction du lac pour cette dernière P’tite vadrouille avant les vacances, à la rencontre d’Hicham Laïmina. Venu du Maroc où il a commencé par le surf, il pratique aujourd’hui le paddle sur le lac de Neuchâtel et ailleurs, puisqu’il va représenter la Suisse aux championnats du monde. Les mondiaux de la discipline auraient dû se tenir ce mois de juin en Hongrie, mais ils ont dû être repoussés à septembre à cause du Covid. Avant cette grande échéance, Armelle a retrouvé Hicham Laïmina au bord du lac pour évoquer sa passion :