La P'tite vadrouille : Robin Cuche

Cette semaine, on se balade avec Robin Cuche dans la P’tite vadrouille. Hémiplégique de naissance, il a défié tous les pronostics en devenant sportif professionnel ; les médecins avaient prédit qu’il ne pourrait jamais skier.

Onze ans plus tard, il devenait le plus jeune participant au championnat de ski suisse handicap. Et malgré les difficultés liées à la pandémie, il a réalisé une belle saison 2020-2021, avec notamment un titre de champion de Suisse en descente. Après quelques semaines de repos bien méritées, c’est sur les lieux de ses premières descentes, aux Bugnenets, qu’il a donné rendez-vous à Armelle :