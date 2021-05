La P'tite vadrouille : Alexandre Aebi

Il est l’homme qui donne une voix aux abeilles dans la région : c’est avec Alexandre Aebi qu’on part en vadrouille aujourd’hui. Il est professeur titulaire aux Instituts de biologie et d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel, et apiculteur passionné depuis une vingtaine d’années. Ses activités de recherche tournent d’ailleurs autour de l’abeille, d’un point de vue toxico-écologique avec l’effet des pesticides sur elles, mais aussi autour de problématiques sociétales et environnementales.

C’est dans un de ses ruchers qu’il a emmené Armelle, sur les hauteurs de Lignières entre champs et forêt, avec vue sur le lac et sur le Chasseral :