Horizon Europe bouché pour le CSEM

La Suisse ne devrait pas faire partie du programme de recherche Horizon Europe. Le Centre suisse d’électronique et de microtechnique basé à Neuchâtel fait les frais de cette éviction. Il ne devrait plus pouvoir profiter des financements européens. Horizon Europe prévoit de distribuer plus de 100 milliards de francs jusqu’en 2027.

L’argent n’est pas le seul problème. Ce programme permet aussi de pouvoir participer plus facilement au grand concert scientifique mondial. Georges Kotrotsios, directeur du marketing au CSEM présente les risques concrets d’une potentielle mise à l’écart d’Horizon Europe :