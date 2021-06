Le Prix BCN Boost pour une micro-ferme maraîchère

Un projet de micro-ferme maraîchère bio au Val-de-Ruz remporte le Prix BCN Boost 2021. Le « Jardin des Turricules » créé par Jonas Arjones et Marco Messina a séduit le jury du concours d’innovation organisé pour la deuxième fois. Les deux apprentis maraîchers en dernière année de formation ont reçu un prix de 10'000 francs. Les deux autres finalistes - Onyv et Reveco – représentaient une plateforme locale d’événementiel et une dédiée à l’anti-gaspillage.

Le BCN Boost a été lancé par la Banque cantonale neuchâteloise pour « soutenir la créativité à toutes les étapes du processus, de l’idée au produit ou service ». /comm-jha