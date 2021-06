Le taux de chômage poursuit sa baisse

Tous les âges/secteurs concernés

Concernant les variations mensuelles du nombre de chômeurs dans le canton, des diminutions sont constatées dans toutes les classes d’âge.

Les personnes âgées de moins de 25 ans (-42, proportionnellement la plus forte diminution), les personnes âgées de 25 à 49 ans (-138) ainsi que les personnes âgées de 50 ans et plus (-34) voient leur effectif diminuer au mois de mai.

Dans les secteurs économiques, des diminutions du nombre de chômeurs sont à relever dans les secteurs de la construction (-43), de l’hébergement et restauration (-42), de l’administration publique (-23), du transport et entreposage (-19) et des activités spécialisées, scientifiques et techniques (-17). Le Canton mentionne qu'il n'y a aucune hausse sectorielle significative à relever au mois de mai. /ats-jpp-comm-vre