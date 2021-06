Une saison estivale au TPR

Les salles de théâtres du canton de Neuchâtel jonglent avec les spectacles. Ceux qui n’ont pas pu être présentés au public en raison de la crise sanitaire sont le plus souvent reprogrammés la saison prochaine. Pour endiguer le flux des prestations scéniques, la plupart des salles rallongent la fin de la saison qui se termine et avancent le début de la prochaine.

À La Chaux-de-Fonds, la directrice artistique du Théâtre populaire romand et son équipe ont travaillé d’arrache-pied pour proposer une saison estivale, à Beau-Site et à l’Heure bleue, jusqu’à la fin du mois de juillet.

Le public pourra découvrir quatre spectacles qui étaient programmés durant la saison régulière. Pour l’occasion, le prix des places a été revu à la baisse.

Afin de donner à cette saison estivale une note festive, les alentours de Beau-Site seront aménagés notamment avec une guinguette où il sera possible de se rencontrer, de discuter et de partager un verre avant et après les représentations.

Reste à savoir si le public sera présent en période de vacances d'été. Pour Anne Bisang, la directrice artistique du TPR, centre neuchâtelois des arts de la scène, le principal n'est pas là :