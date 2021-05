La BCN soutient 17 projets artistiques neuchâtelois

La Banque cantonale donne un coup de pouce à des projets artistiques neuchâtelois. La Commission de répartition de la Fondation culturelle de la BCN soutient 17 projets « issus de divers milieux culturels et artistiques neuchâtelois ». Ce soutient prend la forme de dons, d’une de 2'000 à 7’000 francs. Le total des dons s’élève à un total de 70'000 francs.

Au total, 51 demandes ont été soumises à l'analyse de la Commission et 17 projets ont été récompensés. Les deux projets qui ont reçu les sommes maximales de 7'000 francs sont : Noces Rebelles, de la Compagnie de Facto et l’Association L'outil de la ressemblance, avec Le soldat et la ballerine.

En raison de la situation sanitaire et des restrictions actuellement en cours, la traditionnelle remise des soutiens aux bénéficiaires a été annulée. /comm-vre