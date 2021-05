Législature tournée vers l’avenir à La Chaux-de-Fonds

L’urbanisme comme moteur

Le Conseil communal ne se voile pas la face, les finances et la démographie de La Chaux-de-Fonds sont à la peine. Pour rebondir, le programme de législature entend mettre l’urbanisme au cœur de ses préoccupations. « Il n’y a pas d’attractivité sans un urbanisme adéquat », lance Théo Huguenin Elie. La mise en place de zones 30, d’espaces piétons et la valorisation de la mobilité douce font partie des projets de réaménagement de l’espace public du Conseil Communal pour les années à venir. Les autorités désirent également donner un second élan au commerce local en valorisant par exemple les établissements publics au bénéfice d’une terrasse, même en hiver.

Un programme « durable »

La durabilité fait partie intégrante de la plupart des éléments présentés mercredi par le Conseil communal. D’ici 2027, l’Usine Vadec devrait doubler sa production permettant ainsi un « développement majeur du chauffage à distance ». Des projets de panneaux solaires et d’espaces verts ont également été mis en avant. Enfin, les rénovations de la patinoire et de la piscine des Mélèzes se veulent, elles aussi le plus durable possible. Pour Patrick Herrmann, conseiller communal en charge des ressources humaines, espaces publics, énergies et sécurité, il faut tenter d'allier durabilité et besoin de la population :