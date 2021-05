Le pass covid en boîte de nuit questionne

En juin, cela fera une année cumulée que les clubs et discothèques auront dû fermer. Et même si la situation a évidemment des conséquences financières, Thomas Menant reste positif quant à la suite, passeport vaccinal ou non : « On respectera évidemment les décisions du Conseil fédéral, mais on sent qu’on arrive vers la fin. Les cas diminuent et les mesures sanitaires portent leurs fruits. Je crois que les gens ont besoin de sortir, de changer d’air : cette réouverture va faire du bien à beaucoup de monde. » /sca