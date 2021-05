Réouverture progressive des piscines à ciel ouvert neuchâteloises

Une zone de flou existait quant au port du masque à l’extérieur. Elle a finalement été dissipée à la suite de conversations entre l’Association des piscines romandes et tessinoises (APRT) et l’Office fédéral de la santé publique. Ainsi, le port du masque n’est pas obligatoire à l’extérieur tant que la distance de 1.5m entre personnes est respectée, confirme le président de l’APRT Christian Barascud. On en est également dispensé dans les zones humides, telles que les bassins et les douches. /dsa