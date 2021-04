Un nouveau groupe parlementaire commun : VertPOP

VertPOP, c’est le nom du groupe parlementaire commun neuchâtelois créé par les Verts et le Parti Ouvrier et Populaire (POP). Selon un communiqué publié vendredi soir, cette alliance est le fruit d’une constatation : les crises environnementales, sociales et économiques touchent de plus en plus souvent les citoyennes et les citoyens dans leur quotidien. Il est donc nécessaire pour les deux partis de s’allier à nouveau pour faire face de manière commune à ces enjeux, souligne le communiqué. « Les compétences complémentaires propres à chacun de ces deux partis amèneront ainsi une plus-value dans le traitement des objets parlementaires et permettront de couvrir adéquatement l'ensemble du spectre des dossiers », ont écrit les Verts et le POP. Ce nouveau groupe VertPOP, qui représente 27% du législatif cantonal, s’inscrit pleinement dans la continuité des précédentes collaborations entre Verts et Popistes. Son objectif est de promouvoir une réelle politique progressiste en faveur de la population et de l’environnement. /comm-ech