Des associations neuchâteloises demandent plus de soutien pour les chômeurs

L’union fait la force

Sur le plan national, plusieurs associations de défense des chômeurs se sont réunies au sein d’une même entité : l’Alliance contre la ségrégation sociale. Son but est de combattre le travail précaire, et plus particulièrement le travail sur appel. « On devrait plutôt parler de faux travail sur appel, avec des contrats de travail sans heures garanties, où le revenu peut énormément varier d’un mois à l’autre », précise Sylvain Aubert, référent de l’ADC+. Afin de s’attaquer concrètement à cette problématique, un postulat a été déposé et adopté en 2019 par le Conseil des États. Il demande au Conseil fédéral de légiférer afin que tous les contrats de travail mentionnent dorénavant un nombre minimum d’heures de travail. /dsa