Un capteur pour mesurer les microplastiques

Cette technologie permettra de détecter des particules d’une taille comprise entre 30 et 300 micromètres et, idéalement, de pouvoir distinguer les différents types de plastique. « Il existe toutefois encore de nombreux obstacles à surmonter pour réaliser un système de capteurs autonomes pouvant être déployé sur un bateau et fonctionner en continu pendant des semaines sans intervention humaine », note cependant Stefano Cattaneo du CSEM, cité dans un communiqué.

Le projet NAUTILOS, lancé à la fin de l’année 2020, n’en est en effet qu’à ses débuts. Piloté par le Conseil national de la recherche italien, il a pour but de développer une nouvelle génération de capteurs et d'échantillonneurs, et d’intégrer des technologies d'observation à grande échelle dans les mers européennes. Il réunit 21 partenaires de 11 pays d’Europe. /comm-ATS-rgi