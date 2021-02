Le chômage poursuit sa hausse

Le chômage s’affiche en hausse en janvier dans le canton de Neuchâtel. Selon les données du Secrétariat d’Etat à l’économie publiées lundi matin, le taux s’élève à 5,1%, c’est 0,1 point de plus qu’en décembre et 1,2 de plus qu’en janvier de l’an dernier.

En Suisse aussi le taux de chômage augmente en janvier. Il est de 3,7%, c’est 0,2 point de plus qu’en décembre. Il faut remonter à avril 2010 pour retrouver un tel niveau. L'impact de la crise liée au coronavirus continue de se faire sentir sur l'économie helvétique. /jpp-ats