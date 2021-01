Nouveau directeur à la tête de Parmigiani

Parmigiani change de directeur. La manufacture horlogère du Val-de-Travers l’a annoncé mardi dans un communiqué. Davide Traxler était en place depuis deux ans et demi, il est remplacé avec effet immédiat par Guido Terreni. Ce dernier vient de la division horlogère du Groupe Bulgari, où il a travaillé pendant 20 ans, dont dix années en tant que président.

Selon une interview parue dans le journal Le Temps, Davide Traxler tire un bilan positif des objectifs financiers fixés en 2019. Mais souligne que les objectifs pour 2020 n’ont pas été atteints à cause de la pandémie de coronavirus et l’arrêt du tourisme chinois qui a eu un impact sur les marchés de Suisse et de Hongkong.

Selon les informations du Temps, « le départ de Davide Traxler est davantage lié à une décision stratégique du conseil d’administration qu’à un choix personnel ». La composition du conseil d’administration a aussi changé sept fois au cours des deux dernières années. /swe